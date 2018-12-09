العثور على مفخختين في إحدى مدارس بنغازي

بنغازي - الوئام:

أكد رئيس وحدة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي الليبية، مساعد ضابط وليد العرفي، يوم امس السبت، أن أعضاء قسم إبطال المتفجرات بالإدارة العامة للبحث الجنائي، عثروا على مفخختين جاهزتين للانفجار، أثناء تمشيط مدرسة شهداء الصابري والمنازل المجاورة لها بمنطقة الصابري في بنغازي.

وأضاف بحسب بوابة أفريقيا الإخبارية أن عملية التمشيط تأتي ضمن حملة موسعة، للبحث عن الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة بكميات كبيرة في منطقة الصابري، التي كانت ميداناً للحرب بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية، وأن الحملة ستستمر لحين التأكد من خلو المنطقة بالكامل من تلك المخلفات التي أصبحت تشكل خطراً على حياة طلبة المدارس والمواطنين من سكان المنطقة.

يذكر أن قطاع التربية والتعليم ببلدية بنغازي، قام بمخاطبة مديرية أمن بنغازي، بضرورة إجراء حملة تمشيط موسعة تشمل جميع المدارس الواقعة في نطاق منطقة الصابري، للتأكد من خلوها من المتفجرات وبقايا مخلفات الحرب، لإعادة استئناف العملية التعليمية بداخلها، بعد فترة توقف استمرت لسنوات، بسبب الحرب على الإرهاب.