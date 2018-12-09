شاهد بالفيديو: في اليمن.. حدثني عن العطاء أحدثك عن السعودية

الرياض- الوئام:

بعد أيام قليله من تحرير الابطال لجبال الأزهور في صعدة قام العميد ركن محمد ابو دية بقيادة حملة اغاثة النازحين من بطش الحوثي بتوجيهات من سمو الامير فهد بن تركي قائد القوات المشتركة الى مناطق جبال الازهور الوعرة

وقد بذل جهوداً رائعه يعجز القلم عن وصفها ،حدثني عن العطاء احدثك عن السعودية.