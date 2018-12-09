التعليقات: 0

بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة

بالصور: إحباط تهريب كميات ضخمة من المخدرات والقبض على 35 شخصاً

بالصور: إحباط تهريب كميات ضخمة من المخدرات والقبض على 35 شخصاً
weam.co/559300
الرياض- الوئام:

تمكن رجال حرس الحدود السعودي من إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (٥١٨) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر والقبض على المتورطين فيها وعددهم (٣٥) شخصاً بينهم (١٣) من الجنسية اليمنية و (١٣) سعودياً و(٩) من الجنسية الأثيوبية وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. 

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت بتوفيق الله خلال شهر ربيع الأول من عام ١٤٤٠هـ عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (٥١٨) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

وقد تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (٣٥) شخصاً  بينهم (١٣) من الجنسية اليمنية و (١٣) سعودياً و(٩) من الجنسية الأثيوبية وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. مبيناً أنه تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود على استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم لحماية حدود الوطن والتصدي بحزم وعزيمة لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.

روابط ذات صلة

الخارجية الأميركية: لا مكان في مستقبل اليمن لأي تهديد إيراني للسعودية والإمارات

الخارجية الأميركية: لا مكان في مستقبل اليمن لأي تهديد إيراني للسعودية والإمارات

إدارة المجاهدين تضبط 325 مهربا و1207 كجم من المخدرات بجازان

إدارة المجاهدين تضبط 325 مهربا و1207 كجم من المخدرات بجازان

206 آلاف مستفيد سوري من مساعدات مركز الملك سلمان

206 آلاف مستفيد سوري من مساعدات مركز الملك سلمان

أمير الكويت للملك سلمان: أسأل الله أن يديم عليك العافية لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية

أمير الكويت للملك سلمان: أسأل الله أن يديم عليك العافية لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>