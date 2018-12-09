مدريد- الوئام:

على بعد نحو عشرة آلاف كلم من بوينوس ايرس وتأخير لنحو أسبوعين، يلتقي الغريمان الأرجنتينيان ريفر بلايت وبوكا جونيورز اليوم الأحد 9-12-2018 في مدريد في إياب الدور النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية، في مباراة يؤمل أن تضع حدا لسلسلة من الأحداث المثيرة للجدل.

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر 9-12-2018 كأس ليبرتادوريس

فبعد رفض ريفر خوض نهائي المسابقة القارية الأهم في كرة القدم بعيدا من ملعبه، ومطالبة بوكا باعتباره فائزا باللقب بعد تعرض حافلته لاعتداء من مشجعي منافسه، يتحضر الفريقان في العاصمة الإسبانية لخوض لقاء بات يعرف بنهائي القرن، نظرا لأنه يجمع للمرة الأولى في نهائي المسابقة القارية بين قطبي كرة القدم الأرجنتينية.

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر 9-12-2018 كأس ليبرتادوريس

وكانت مباراة الإياب مقررة في 24 تشرين نوفمبر على ملعب “مونيومنتال” التابع لريفر، لكنها أرجئت بعد اعتداء مشجعيه على حافلة بوكا قبيل وصولها للملعب.

وقرر الاتحاد القاري (كونميبول) بداية إرجاء المباراة لموعد لاحق في الأمسية نفسها، قبل أن يرحّلها لليوم التالي، ويرجئها مجددا قبل ساعات من الموعد الجديد.

بعد ذلك أعلن الاتحاد نقل المباراة لخارج الأرجنتين، وحدد لها موعدا عند الساعة 19,30 بتوقيت غرينيتش في التاسع من ديسمبر على ملعب سانتياغو برنابيو التابع لنادي ريال مدريد الإسباني.

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر 9-12-2018 كأس ليبرتادوريس

وفي حين أن فرصة اللعب في الملعب التاريخي الذي يتسع لنحو 81 ألف متفرج قد تروق لأي لاعب في العالم، الا أن لاعبي الفريقين لم يخفوا خيبة أملهم لاضطرارهم لمحاولة الظفر بأغلى لقب بالنسبة الى أندية كرة القدم الأميركية الجنوبية بعيدا من القارة.

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر 9-12-2018 كأس ليبرتادوريس

وقال المهاجم الدولي السابق ونجم بوكا حاليا كارلوس تيفيز كلاعب، أعتقد أنه من المهم التركيز على المباراة لأن خوض مباراة نهائية لكوبا ليبرتادوريس، بين ريفر وبوكا في مدريد… شيء غريب.

أما حارس مرمى ريفر فرانكو أرماني فقال جميعنا كنا نرغب في أن نخوض المباراة على أرضنا، في ملعبنا، أمام مشجعينا الذين يستحقون ذلك، الا ان القرار اتخذ. علينا أن نقوم بأفضل الممكن.

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر 9-12-2018 كأس ليبرتادوريس

وأثار نقل المباراة الى مدريد حفيظة الناديين: ريفر رفض خوض المباراة في مدريد، على اعتبار أنه لا يتحمل مسؤولية الاعتداء على حافلة بوكا لأنه وقع خارج ملعبه “مونيومنتال”، ويستحق أن يخوض الإياب على أرضه بعد تعادل الفريقين ذهابا على ملعب بوكا “بومبونيرا” بنتيجة 2-2.

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر 9-12-2018 كأس ليبرتادوريس

في المقابل، لا يزال بوكا مصّرا على أنه يستحق نيل اللقب من دون أن يخوض الإياب وفي غياب أي مفاجأة قد تطيح بالمباراة مجددا، سيكون قطبا الكرة الأرجنتينية على موعد اليوم في مدريد التي منحت كرة القدم العالمية بعضا من نكهتها وفي إسبانيا التي تضم أكبر جالية أرجنتينية في العالم.

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر 9-12-2018 كأس ليبرتادوريس

لا تخفى أهمية كرة القدم في مدريد على أي من مشجعي اللعبة. ناديها الملكي ريال هو المتوج بأكبر عدد من الألقاب في دوري أبطال أوروبا (13)، ومنافسته مع برشلونة الكاتالوني في “كلاسيكو” كرة القدم المحلية، دائما ما تكون إحدى أكثر المباريات مشاهدة عبر الشاشات في العالم.

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر 9-12-2018 كأس ليبرتادوريس

وخصصت 20 ألف بطاقة لمشجعي كل من الفريقين في إسبانيا، إضافة الى خمسة آلاف لمشجعي كل منهما في الأرجنتين.

وفي حين نفدت الفئة الأولى خلال ساعات من طرحها، لا تزال بعض بطاقات الفئة الثانية متوافرة، على الأرجح نظرا للكلفة المرتفعة للانتقال عبر المحيط للحضور.

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر 9-12-2018 كأس ليبرتادوريس

ويعود الفوز الأخير لبوكا جونيورز بلقب المسابقة إلى 2007 عندما ظفر بلقبه السادس. أما ريفر بلايت فيسعى الى التتويج به للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ 2015.

وهي المرة الأخيرة التي سيقام فيها الدور النهائي لكوبا ليبرتادوريس بنظام الذهاب والإياب، حيث تقرر اعتماد نظام المباراة النهائية اعتبارا من العام المقبل، على أن يقام النهائي الأول في العاصمة التشيلية سانتياغو.

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر 9-12-2018 كأس ليبرتادوريس

وسينال الفائز باللقب القاري شرف تمثيل أميركا الجنوبية في كأس العالم للأندية المقررة في الإمارات في ديسمبر المقبل.

وتعود أول مواجهة بين الفريقين الى العام 1913، وانتهت بفوز ريفر بلايت 2-1، لكن بوكا يتفوق في تاريخ لقاءات الفريقين بـ 88 انتصارا مقابل 81 لمنافسه، في حين انتهت 78 مباراة بالتعادل.

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر 9-12-2018 كأس ليبرتادوريس

المباراة: ريفر بليت – الأرجنتين و بوكا جونيورز – الأرجنتين

مؤجلة من يوم: 24/11/2018 بسبب الشغب خارج الملعب تم تأجيل اللقاء عدة مرات

الملعب: سانتياغو برنابيو

الحكم: أندريس كونها

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر 9-12-2018 كأس ليبرتادوريس

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