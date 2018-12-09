مدريد- الوئام:

يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على هويسكا في استاد إل ألكوراز اليوم الأحد القادم 9 ديسمبر 2018 وذلك في إطار الجولة 15 من الدوري الإسباني 2018-2019.

مشاهدة مباراة هويسكا وريال مدريد بث مباشر 9-12-2018 الدوري الاسباني

سيدخل الميرينجي هذه المباراة وهو قادم من فوز كبير على حساب فريق ميليا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الاسبوع المنصرم على ملعب سانتياجو برنابيو، أما في الدوري فيحتل الملكي المركز الخامس برصيد 23 نقطة بعد أن خاض 15 مباراة في الليجا، حقق من خلالهم 7 انتصارات وتعادل في إثنين وهُزم في خمس مباريات.

مشاهدة مباراة هويسكا وريال مدريد بث مباشر 9-12-2018 الدوري الاسباني

على الجانب الآخر لا يعيش هويسكا أفضل فتراته، فمنذ انطلاقة الليجا خاض الفريق 14 مباراة، لم يستطع الفوز سوى في لقاء واحد، بينما تعادل في أربع، وكانت الخسارة حاضرة في 9 مناسبات، وسيدخل الفريق هذه المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية وهي التعادل والخروج بنطقة واحدة على أقل تقدير، ليبتعد عن تزيل جدول الترتيب

مشاهدة مباراة هويسكا وريال مدريد بث مباشر 9-12-2018 الدوري الاسباني

المباراة: هويسكا وريال مدريد

الملعب: استاد إل ألكوراز

الموعد: 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية –

القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD 3