عشرات الوظائف بانتظار السعوديين والسعوديات في الرياض

الرياض- الوئام:

تنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنتى الموارد البشرية وسوق العمل والسياحة و الترفيه، وبالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المركز الوطني لتنميه الموارد البشرية السياحية “تكامل” يومي10 و11 ديسمبر الجاري ملتقى توظيف (السياحة و الايواء) وذلك بمشاركة عدد من المنشآت المستثمرة في القطاع والتي ستقوم بطرح عدد من الوظائف في عدة مجالات.

وأوضح نائب رئيس مجلس الادارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري أن اقامة هذا الملتقي يهدف الى الاستفادة من فرص التوظيف المختلفة التي تتوافر بقطاع السياحة والايواء داعيا الباحثين و الباحثات عن عمل حضور الملتقي والاستفادة من الفرص التي ستطرح فيه.

وقال إن فترة الملتقي ستستمر لمدة يومين حيث تقرر تخصيص يوم الاثنين 3 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018م (للرجال)، ويوم الثلاثاء 4 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 11 ديسمبر 2018م (للسيدات).

مبينا أن الملتقي سيقام بمقر الغرفة الدور الأول من الساعة (8:00 ص الى 2:00 ظ ) داعيا الراغبين بالمشاركة فيه من الباحثين عن العمل احضار السيرة الذاتية والهوية الوطنية.