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ستوزع خلال اليومين القادمين

15 مليون دولار في حقائب السفير القطري لموظفي حماس

15 مليون دولار في حقائب السفير القطري لموظفي حماس
weam.co/559315
غزة - الوئام:

استلم الموظفون التابعون لحركة حماس، في قطاع غزة، رواتبهم للشهر الثاني على التوالي بعد وصول دفعة ثانية من الأموال القطرية بموافقة إسرائيلية.

وحصل موظفو حماس على أموالهم رغم التوتر الأخير بين إسرائيل وحماس، والذي انتهى باستقالة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان.

وأعلنت وزارة المالية التي تديرها حماس في بيان لوسائل الإعلام المحلية أن الأموال ستوزع على مدار اليومين المقبلين، مع حصول الموظفين على 50% من رواتبهم.

وسيوزع ما مجموعه 90 مليون دولار على 6 أقساط شهرية، بـ 15 مليون دولار شهرياً، وفق ما أعلنت حماس، وذلك في المقام الأول لتغطية مرتبات المسؤولين العاملين في الحركة.

وقالت مصادر من حماس إن الدفعة الاولى من المبلغ التي بلغت 15 مليون دولار وزعت في نوفمبر الماضي، ووصلت الدفعة الثانية إلى غزة في وقت متأخر يوم الخميس الماضي، عن طريق السفير القطري، محمد العمادي”.

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