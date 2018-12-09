الشؤون الإسلامية: استقبال المجموعة الثالثة عشر من ضيوف خادم الحرمين

الرياض- الوئام:

تستعد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، لاستقبال المجموعة الثالثة عشر من ضيوف البرنامج للعمرة والزيارة, المقرر بدء وصولهم يوم الخامس و السادس من شهر ربيع الثاني 1440هـ، وتضم 203 من الشخصيات الإسلامية من 10 دول من قارة إفريقيا، وهي: إثيوبيا، إريتريا، السنغال، جزر القمر، جيبوتي، مالي، جنوب إفريقيا، نيجيريا، أوغندا، والجزائر.

وبهذه المناسبة رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على عنايتهما ورعايتهما لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، ونصرة قضاياهم، مؤكداً أن هذه الاستضافة معلماً من معالم الخير البارزة التي يقدمها الملك المفدى لإخوانه المسلمين في العالم، لاسيما الشخصيات البارزة منهم، ومن قدموا خدمات وأعمال جليلة لخدمة الإسلام.

وأوضح آل الشيخ أن الوزارة تتشرف بتنفيذ البرنامج والإشراف على فعالياته انطلاقا من رسالتها السامية المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم، لاسيما أن هذا البرنامج المهم يعكس حرص القيادة الرشيدة على التواصل مع العلماء والمؤثرين في العالم؛ للتباحث فيما يهم أمور المسلمين، ويوحد صفهم ويجمع كلمتهم.

وأشار إلى أن الوزارة ومن خلال منظومة متكاملة من اللجان العاملة، تسعى جاهدة لتسخير جميع السبل لخدمة وراحة المستضافين ليؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة، في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات الممكنة بما يتلائم مع المكانة المرموقة للمملكة العربية السعودية.