القمران “سعودي سات 5” يمران فوق سماء المملكة من المدار المنخفض

الوئام - واس

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن رصد القمرين الصناعيين السعوديين “سعودي سات 5أ” و “سعودي سات 5ب” بحمد الله مع أول مرور لهما فوق سماء المملكة العربية السعودية داخل مدارهما المنخفض حول الأرض، اللذين تم إطلاقهما على متن الصاروخ الصيني Long March 2D ، من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية يوم الجمعة الماضية.

وأوضحت المدينة، في بيان أصدرته اليوم، أنه تم الاتصال مع القمرين من مركز القيادة والتحكم بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مشيراً إلى أن المرور الأول للقمر “سعودي سات 5 أ” كان في تمام الساعة 10:25 من صباح يوم الجمعة بتوقيت السعودية، فيما كان المرور الأول للقمر “سعودي سات 5 ب” في تمام الساعة 10:26 من صباح ذات اليوم، وتم الاتصال بهما بنجاح.

وأكدت المدينة في بيانها أنه ومن خلال البيانات الأولية يتضح أن القمرين بدأ في مرحلة الاستقرار والدخول في طريقة التحكم المخطط لهما، وأن شحن البطاريات في المستوى المطلوب – ولله الحمد -.