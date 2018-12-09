الطائف: دهس طالبة أمام مدرستها والزايدي تقف على حالتها

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :

تعرضت إحدى الطالبات للدهس امام مدرستها بحي الوسام في محافظة الطائف صباح اليوم الأحد. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد تابع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي صحة الطالبة ووجه المساعدة للشؤون التعليمية بالوقوف على حالتها الصحية بالمستشفى.

وقد قامت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها بنت طاهر الزايدي بالوقوف من جانبها على حالة الطالبة في مستشفى الملك عبدالعزيز وأطمأنت على صحتها متمنية الشفاء العاجل للطالبة فيما رافقتها في الزيارة للطالبة مديرة إدارة الإشراف التربوي هند الزرقي.

من جهة أخرى زارت المساعدة للشؤون التعليمية إبتدائية آمنة القرشية وشهدت إنضباط الدوام في الأسبوع الحي حيث تجولت في المدرسة وإطلعت على مرافقها وألتقت المعلمات والطالبات .

وفِي ختام الزيارة قدمت المساعدة شكرها وتقديرها لقائدة المدرسة على جهودها المبذولة للحد من غياب الطالبات ووضع الخطط العلاجية لذلك .