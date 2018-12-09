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بمناسبة اليوم العالمي

رئيس “نزاهة”: المطلوب الآن رفع مستوى الشفافية والوعي بمخاطر الفساد

رئيس “نزاهة”: المطلوب الآن رفع مستوى الشفافية والوعي بمخاطر الفساد
weam.co/559336
الوئام - متابعات

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، أعمال منتدى “نزاهة” السابع، بعنوان مخاطر الفساد وسبل التعامل معها، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وألقى معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة، الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، كلمة في افتتاح المنتدى، قال فيها إن البشرية تعيش اليوم تحديات ومخاطر كثيرة بسبب الفساد، وباتت هذه الظاهرة تمثل عبء على معظم الدول في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة مما يوجِب على دول العالم أجمع رفع مستوى الشفافية والوعي بمخاطر الفساد.

وأوضح المحيسين أن المملكة ومنذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ سباقة إلى سن وتبني الأنظمة والتشريعات التي تحقق العدالة، وتكافح الفساد، وتسد الطرق والمنافذ المؤدية إليه.

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