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وسط احتجاجات السترات الصفراء

فرنسا: ملثمون يقتحمون وينهبون متجر “أبل”

فرنسا: ملثمون يقتحمون وينهبون متجر “أبل”
weam.co/559340
باريس - الوئام:

خلال ثوان معدودة، نهب ملثمون يرتدون أزياء سوداء، متجر “أبل” مدينة بوردو الفرنسية، جنوب غربي البلاد، والاستيلاء على جميع الأجهزة الموجودة داخل المتجر.

وفي مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر المقنعون وهم يحاولون اقتحام المتجر، وسط صيحات استهجان وتنديد بهذا الفعل، الذي يقول البعض إنه يسيء لحركة السترات الصفراء

وشهدت رابع موجة من الاحتجاجات التي تنظم في عطلة نهاية الأسبوع، أمس السبت، وأطلق عليها “التحرك الرابع” أعمال تخريب ونهب لمتاجر ومطاعم.

واعتقلت الشرطة الفرنسية، حتى الآن، ما يقرب من 1723 متظاهرا، يشتبه في أنهم ارتكبوا أعمال عنف وتخريب، فيما وضع عدد كبير منهم في رهن الحبس الاحتياطي.

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