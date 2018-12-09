مفتي تونس: الملك سلمان حمل على عاتقه خدمة القضايا الإسلامية

تونس- الوئام:

رفع سماحة مفتي الديار التونسية عثمان بطيخ التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وللأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لتولي الملك المفدى مقاليد الحكم في البلاد .

وأكد سماحته أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حمل على عاتقه خدمة القضايا الإسلامية بالإضافة إلى الانجازات التي مازالت تتوالى في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لتوفير مرافق الراحة لجميع زوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين ويدخل عليهم البهجة والراحة والاطمئنان.

ونوه بالعلاقات المتينة والتاريخية بين الشعبين والبلدين الشقيقين تونس والمملكة ، مذكراً بشهامة موقف مؤسس الدولة السعودية الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ عندما كانت تونس تئن تحت الاستعمار الفرنسي منذ القرن التاسع عشر .

وختم مفتي الديار التونسية حديثه بالقول “ولنرفع أيدينا إلى الله عز وجل بأن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة وطول العمر وأن يديم على المملكة العربية السعودية الخير الوفير ومزيد النجاحات والتقدم والازدهار ولنجله الشاب وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان التوفيق من الله في مهامه الجسيمة والله المستعان على ذلك ، وكل عام والمملكة في خير وفير وازدهار كبير ” .