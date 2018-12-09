مقتل مسؤولين سودانيين في حادث سقوط طائرة

الرياض- الوئام:

أدى سقوط طائرة سودانية لمقتل عدد من المسؤولين السودانيين في ولاية القضارف بشرق السودان. وبحسب تفاصيل أوردتها مواقع إخبارية نقلا عن مصادر فإن من بين القتلى والي ولاية القصارف ونائب مدير الشرطة ومسئول الاستخبارات ومدير مكتب الوالي ونجاة معتمد محافظة الشوك.

