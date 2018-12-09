بعد الفوز على بورنموث.. محمد صلاح يرفض استلام جائزة “رجل المباراة”

الوئام - وكالات

قاد اللاعب المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول، السبت، لتحقيق فوز ساحق على نادي بورنموث، في الدوري الإنجليزي، بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء، سجل صلاح 3 أهداف منها “هاتريك“.

وقال صلاح، في تصريح عقب المباراة: “أعتقد أنني استمتعت كثيرا بالهدف الأخير، كنت هادئا، لدي آمال كبيرة جدا، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أن نفوز في كل مباراة ونكون في قمة الترتيب”، وفقا لما نقله موقع ليفربول.

ورفض صلاح استلام جائزة “رجل المباراة”، وقال إنه يهديها إلى زميله في ليفربول “جيمس ميلنر” بمناسبة مباراته رقم 500 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال صلاح: “لن أحصل على الجائزة، ميلنر يستحقها على كل ما قدمه في مسيرته“.

وأحرز اللاعب المصري الهدف الأول في المباراة من متابعة تسديدة زميله فيرمينو التي ارتدت من الحارس، كما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 48 بعد تمريرة من فيرمينو أيضا.

أما الهدف الثالث لليفربول فجاء إثر خطأ من مدافع بورنموث، الذي حول كرة عرضية إلى داخل شباك فريقه في الدقيقة 68، وبعدها، نجح صلاح في تسجيل الهدف الثالث له في المباراة، والرابع لفريقه، بعد مراوغة فنية للحارس والمدافعين في الدقيقة 77.