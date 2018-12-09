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بعد استقالته

متحدث “الخدمة المدنية” السابق: شرف لي أن أكون “حبيب العاطلين”

متحدث “الخدمة المدنية” السابق: شرف لي أن أكون “حبيب العاطلين”
weam.co/559351
الوئام - متابعات

أعرب حمد المنيف، المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الخدمة المدنية، عن سعادته باللقب الذي منحه له محبوه وهو “حبيب العاطلين”، معتبرا أنه “وسام على صدره”.

وقال المنيف، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “أنا اشهد.. وإطلاق اسم #حبيب_العاطلين وسام شرف أعتز به كثيرا.. وعسى أن أكون عند حسن ثقتكم بي جميعا” .

وكان حمد المنيف، اعتذر اليوم عن منصبه كمتحدث رسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، وكتب عبر حسابه على “تويتر”: “جميع الزملاء من متحدثي الجهات الحكومية فيهم الخير والبركة .. وانا اعتذاري عن مواصلة العمل (مكلفا) في وزارة الخدمة المدنية لاني قدمت طيلة السنوات الماضية كل ما لدي او ما في جعبتي .. والتغيير في حياة الفرد مطلب”.

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