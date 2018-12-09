هيئة الأمر بالمعروف تتميز

عبدالرحمن بن عبيد السدر

إن من نعم الله على بلادنا الغالية ولاة أمر يسعون لخدمة الوطن والمواطن فما نشاهده من جهود ودعم وتعزيز للإمكانات والطاقات في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات وتحديث للأنظمة والإجراءات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن على المدى القريب والبعيد لهو ترجمة حقيقية على حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الرؤى والتطلعات التي أسس لها ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أمد الله في عمره على عمل صالح وولي عهده الأمين وساعده الأيمن الأمير محمد بن سلمان بارك الله في جهوده.

فكان هم القيادة العليا أن ينعم المواطن من خيرات بلاده عبر ماتقدمه الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية من خدمات متميزة في يسر وسهولة وبما يحقق رؤية ٢٠٣٠ ويسهم في تحريك عملية البناء والتنمية.

وماتراه من تسابق الجهات الحكومية في ذلك لهو مدعاة للفخر والإشادة في عزيمة للإبتكار والتجديد والتحديث من خلال عرض الرؤى والأفكار على الأنظمة المعمول بها وتحديثها وفق توجيهات القيادة الحكيمة.

وإن مما يثلج الصدر مانسمعه بين الفينة والأخرى من تميز للرئاسة العامة لهئية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق للإنجازات غير المسبوقة على كافة الأصعدة والتي زادت من تميزها ولعل ذلك كان واضحاً جلياً في حصول الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على شهادة الآيزو في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وكذلك شهادة الآيزو في أمن المعلمومات والإدارة، فما إن إنتهى المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه والذي كان الأول في تاريخ الرئاسة والأول من نوعه إلا ويعقبه هذا التميز والإنجاز الذي يجير لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند فما كان لهذه الجهود أن تتحقق لولا فضل الله ثم جهوده المباركة للرقي بالرئاسة ومنسوببها وفق تطلعات ولاة الأمر أيدهم الله في تحقيق منهج معتدل ومتميز يزيد تقدم الجهة وتميزها.

كل هذه الجهود التي نراها ونسمع بها من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو من جميع الجهات الحكومية فهي تكاملية تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

زاد الله بلادنا عزاً وتميزاً وحرسها الله من كيد الكائدين وشر الحاقدين الحاسدين.

كما اسأله جل في علاه أن يوفق ولاة أمرنا لكل عمل صالح رشيد وأن يعز بهم الإسلام ويعزهم به.

وأن يوفق المسؤولين في بلادنا لأداء الأمانة وأن يعينهم على ماتحملوا من مسؤوليات وأن يبارك في جهودهم وأوقاتهم ويجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم وفق تطلعات وتوجيهات ولاة أمرنا أعزهم الله.

وصلى ربي وسلم على خير من وطئ الثرى وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.