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"لـمّوا عصاكم"

الأمير خالد الفيصل يهدي قصيدة لخادم الحرمين في ذكرى البيعة الرابعة

الأمير خالد الفيصل يهدي قصيدة لخادم الحرمين في ذكرى البيعة الرابعة
weam.co/559377
واس - الوئام

” لـمّوا عصاكم ” , عنوان قصيدة نظمها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز , مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة , بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – :

” لـمّوا عصاكم “
لـمّـوا عصـاكم سـدّد الله خطاكم
كـثروا عداكم يوم ربـي عـطاكـم
أمن وسلام ودين ودنيا وهيـبه
وكل يـدوّر – لو هـو يكذب – رضـاكم
أثبـتّوا إن الدّيـن علـم وحضارة
وجهادكم تشييد مجد دعاكم
وحقّقتوا اللي غيـرك مما تهقووه
واصبحتوا نجـوم تزيّن سماكم
ونافستوا العالـم وعاصرتوا الوقـت
وجدّدتوا امجاد السّلف في حماكـم
يقـودكـم سلمان راعي الطويله
قدامكمقدامكم يسعـى ويثـني وراكـم
الله عطاكـم نعمـة. إحمـدوها
ولـمّـوا عصـاكم سدّد الله خطاكم

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