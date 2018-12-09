تعليم الطائف يدرب ٦٠ من قياداته ضمن برنامج تدريبي

الطائف – الوئام - عبدالله العازمي:

نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في أمانة التعليم وإدارة التدريب والابتعاث، البرنامج الأول للاحتياجيات التدريبية للقيادات التعليمية والإدارية “القيادة والتخطيط الاستراتيجي”، وذلك بحضور ٦٠ قائد وقائدة، لمدة ثلاثة أيام، في قاعة التدريب بفندق الانتركونتيننتال.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج للمرة الأولى لتوفير الاحتياجات التدريبية للقيادات في التعليم، وذلك لأهمية التطوير المهني وتأثيرها المباشر على فاعلية العاملين فيها، مما يسهم في جعل المخرجات التعليمية ذات دور فاعل في عملية التنمية الشاملة، ومواكباً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

فيما تم رصد الاحتياجات التدريبية للقيادات من خلال استبانات الاستطلاع عن طريق أمانة التعليم، تمثلت في أربعة برامج تدريبية، في القيادة والتخطيط الاستراتيجي، والقيادة الإبداعية، وبطاقة الأداء المتوازن، وإدارة الأزمات وقيادة فرق العمل، حيث تم إسناد تلك البرامج الأربعة لإدارة التدريب والابتعاث لتنفيذها، في حين ستكون هذه الاحتياجات التدريبية ممتدة كمرحلة ثانية في التطوير المهني مستقبلا للمشرفين والمشرفات، وفي مرحلتها الثالثة والأخيرة ستكون لقادة وقائدات المدارس.

من جانبه، أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، أن تنفيذ الاحتياجات التدريبية لها إيجابيات عديدة، تصب في الارتقاء بالعمل واكتساب الخبرات وتنشيطها، مضيفا أن الإدارة العامة للتعليم بالطائف تهتم بتوفير كافة المتطلبات التطويرية لمنسوبيها، كي يتم تحقيق الأهداف التربوية، ويرسم رؤية للمستقبل بتخطيط استراتيجي، مشددا على أن هذه البرامج فرص يجب استثمارها لتنمية وتطوير وصقل المهارات لدى القيادات التربوية.