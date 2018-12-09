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العثور على مفقودي حفر الباطن بعد 20 يوما من عمليات البحث (صور)

العثور على مفقودي حفر الباطن بعد 20 يوما من عمليات البحث (صور)
weam.co/559393
الوئام- متابعات

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة حفر الباطن، وبرفقتها الأمانة والمياه والدفاع المدني وفريق أنجاد التطوعي، من العثور على المفقودين الأربعة، بعد 20 يوما من أعمال البحث المتواصلة.

وكان أحد المواطنين اشتبه في أثر سيارة يخترق حفرة ممتلئة بمياه الأمطار في منطقة برية تبعد عن المحافظة 15 كيلو مترا شمالا، معتقدًا بأن تكون السيارة هي التي كان يستقلها المفقودون الأربعة، وأخذت جهات الأمن والبحث والإنقاذ، البلاغ بجدية وأجرت أعمالًا لشفط المياه بعد توقف هطول الأمطار على محافظة حفر الباطن، وتكللت بالعثور على المفقودين الأربعة.

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