باريس: نرفض تدخل ترامب في السياسة الداخلية الفرنسية

باريس - الوئام:

رفضت الحكومة الفرنسية، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتاجات السترات الصفراء، واعتبرتها تدخلا في السياسة الداخلية الفرنسية.

وطلبت باريس من رئيس الولايات المتحدة الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لفرنسا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غرد عبر “تويتر” أمس السبت، تزامنا مع تصاعد احتجاجات السترات الصفراء في أنحاء فرنسا، مطالبا بإلغاء اتفاقية باريس للمناخ.

وقال ترامب: “اتفاق باريس للمناخ لا يعمل كثيرا لصالح باريس بدليل الاحتجاجات وأعمال الشغب في جميع أنحاء فرنسا، الناس لا يريدون أن يدفعوا مبالغ كبيرة من المال، خاصة لدول العالم الثالث التي تدار بطريقة تثير الشكوك، بحجة حماية البيئة.. اهتفوا (نريد ترامب) أحب فرنسا”.

وفي مساء أمس، غرد ترامب مجددا وأورد: “يوم حزين وليلة حزينة للغاية في باريس.. ربما حان الوقت لإنهاء اتفاقية باريس السخيفة والمكلفة للغاية وإعادة الأموال إلى الناس على شكل خفض الضرائب”.