خادم الحرمين يفتتح أعمال القمة الخليجية الـ39

افتتح خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بعد عبد العزيز، أعمال القمة الخليجية الـ39، في العاصمة السعودية الرياض.

وقال خادم الحرمين الشريفين إن “مجلس التعاون قام لتعزيز الأمن والاستقرار والنماء للمواطن الخليجي”.

وأضاف الملك سلمان، خلال كلمته في افتتاح القمة، أننا “حريصون على صيانة كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربي”.

وأكد أن دول المجلس تسعى “لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما في ذلك دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والقضية الفلسطينية تحتل الصدارة في اهتماماتنا”.

وتابع: وهبنا الله ثروات وعلينا تسخير طاقاتنا لخدمة شعوبنا، والمملكة تدعو لحل سياسي يخرج سوريا من أزمتها,

وشدد أن دول التحالف تواصل دعمها للحل السياسي في اليمن وفق قرار مجلس الأمن 2216. ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن حرصت على توفير برنامج لإغاثة الشعب اليمني.

وعلق خادم الحرمين على تجاوزات النظام الإيراني قائلا إنه “لايزال يمارس تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول المجاورة”.

وأكد الملك سلمان، في كلمته، أن المملكة ودول مجلس التعاون تسعى لعلاقات قوية وإستراتيجية مع العراق.

وأضاف خادم الحرمين: المملكة تواصل الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وتحتل القضية الفلسطينية مكان الصدارة في اهتماماتها وتسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: المملكة تناشد المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني من الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين وللشعوب المحبة للسلام.

وبين أن دول التحالف بطلب من الشرعية في اليمن حرصت على إنقاذ اليمن وشعبه من فئة انقلبت على شرعيته وعمدت إلى العبث بأمنه واستقراره، كما عملت دول التحالف على إعادة الأمل من خلال برامج الإغاثة والمساعدات الإنساني.

تواصل دول التحالف دعمها لجهود الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216 ، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ونتائج الحوار الوطني اليمني الشامل.