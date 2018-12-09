السعودية محور اهتمام العالم بإنجازاتها النوعية وإصلاحاتها الشاملة

الوئام - متابعات

رفع مدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، الدكتور عبد الرحمن المديرس، خالص التهاني وصادق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة وتوليه مقاليد الحكم.

وأوضح الدكتور المديرس أن ذكرى البيعة تأتي لتؤكد مجموعة من النعم التي من الله بها على هذا الوطن الشامخ، فحالة الأمن والأمان والاستقرار التي ننعم بها والله الحمد، واللحمة الوطنية والترابط المتين بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي الوفي، والنهضة التنموية بكل أبعادها والشاملة لكل مناطق المملكة والازدهار والرخاء الذي يعيشه المواطن، والتحولات الاجتماعية والثقافية الموضوعية والمتزنة، وهذا يعكس النهج الملكي بوضع المواطن أولا، فخلال الأربع سنوات الماضية تحققت العديد من الإنجازات النوعية والمشاريع العملاقة والإصلاحات الشاملة التي أصبحت محور اهتمام العالم.

وأشار المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم إلى أن حضور المملكة عالمياً فاعل ومؤثر وذلك يعكس مكانتها الريادية على الخارطة الدولية حيث لها جهود جبارة في ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ومحاربة الإرهاب، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعوب المنكوبة ومركز الملك سلمان للخدمات الإنسانية خير دليل على هذا النهج الإنساني المنطلق من الثوابت الدينية

وأبان أن للمملكة دور قيادي في دعم جودة التعليم في العالم العربي، وكذلك دعم التعليم في مخيمات اللاجئين وفي مناطق الاضطرابات والأزمات تحقيقاً لمبدأ التعليم حق للجميع. ولهذا تعتبر السعودية من الدول النموذجية ولا عجب فهذا النهج هو امتداد لرؤية خادم الحرمين الشريفين حيث قال: “هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك”.

واختتم الدكتور المديرس تصريحه داعياً الله سبحانه وتعالى أن يديم على الوطن أمنه واستقراره وأن يحفظه عزيزاً شامخاً في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين ـ حفظهما الله ـ.