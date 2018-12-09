“الأراضي البيضاء” يخصص 92 مليونا من إيراداته لمشروع “إسكان الدوادمي”

الرياض- الوئام

أعلن برنامج “رسوم الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان عن تخصيصه مبلغ 92 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع “إسكان الدوادمي” بمنطقة الرياض، الذي يقع على مساحة 1.836.780 متر مربع، يوفر 501 فيلا جاهزة للتسليم، إضافة إلى 735 قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بعد استكمال تطوير البنية التحتية فيها، وإيصال كافة الخدمات للمشروع، الذي يضم العديد من المواقع المخصصة للمرافق العامة والمسطحات الخضراء والحدائق والمواقع المخصصة للجهات الحكومية، مبينًا أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج التي تم تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في مرحلته الأولى.

وأوضح البرنامج، في بيان صحفي، اليوم، أن المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: “تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”.

وأكّد البرنامج، أن هناك خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشاريع السكنية، علماً أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه ومحطات المعالجة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلبها تلك المشاريع.

وكانت وزارة الإسكان، أعلنت خلال الفترة الماضية عن تخصيص 238 مليون ريال من إيرادات برنامج رسوم الأراضي لمشروعي “إسكان العيينة وعنيزة” في منطقتي الرياض والقصيم، والذي تعد أولى المشاريع التي يتم التخصيص لها بالاستفادة من برنامج رسوم الأراضي.

يذكر أن برنامج “الأراضي البيضاء “يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة نحو 1200 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.