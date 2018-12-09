الفيفا يمنح العين الإماراتي شهادة المشاركة بكأس العالم 2018

واس - الوئام:

سلم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نادي العين رسميا شهادة المشاركة في كأس العالم للأندية الإمارات 2018.

وجاء ذلك على هامش اجتماع وصول الفرق الذي انعقد اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات الصحفية الملحقة بملعب خليفة بن زايد بنادي العين، بحضور نجوم الفريق الأول والجهازين الفني والإداري للفريق.

واستلم عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم المشرف على الفريق الأول والرديف محمد عبيد حماد، شهادة المشاركة العالمية، من المنسق العام بالاتحاد الدولي لكرة القدم لمباريات كأس العالم بافيل لوزانوف، المقررة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.