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في قصر الدرعية

خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون

خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون
weam.co/559452
واس - الوئام:

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، في قصر الدرعية، مأدبة غداء تكريماً لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقبيل مأدبة الغداء التقطت الصور التذكارية.

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