وفاة شخص وإصابة 7 طالبات في تصادم مروع بالطائف

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بلاغا، عند الساعة ٧:١٢ صباحا، بوجود تصادم على طريق عشيرة، عند الكيلو 50.

وأوضح شادي عابد الثبيتي، المتحدث بإسم الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف، أنه “عند تلقي البلاغ تم توجيه الفرق الإسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري ومتابعة مدير الهلال الأحمر بالطائف عبدالله الحارثي”.

وأضاف: عند وصول أول فرقة؛ اتضح أن الحادث عبارة تصادم باص نقل طالبات، مع طرف آخر، ونتج عنه 7 إصابات متفاوتة من متوسطة إلى خطيرة إضافةً إلى حالة وفاة.

وذكر الثبيتي أن “الهيئة شاركت بعدد 5 فرق إسعافية مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة والتي يتطلبها المسعف في مباشرة الحالات الاسعافية”.