إيقاف مسؤولة “هواوي” في كندا يشعل أزمة بين أمريكا والصين

الوئام- متابعات

دخلت الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، في أزمة جديدة على خلفية إيقاف المسؤولة المالية في مجموعة “هواوي” الصينية، منغ وانزهو، في كندا، بطلب من القضاء الأمريكي، أول ديسمبر، وطلبت واشنطن من السلطات الكندية تسليمها لاتهامها بالتستر على علاقات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات لإيران على الرغم من العقوبات المفروضة عليها.

هذا الإجراء، أثار غضب الحكومة الصينية، وأثار قلقا من انعكاساته على الهدنة في الحرب التجارية بين “واشنطن وبكين” أقوى اقتصادين في العالم، وبدأ الإعلام الصيني الهجوم على واشنطن، معتبرًا أن ما حدث نهج دنيء لعدم قدرتها على وقف تقدم أجهزة هواوي 5 في السوق، والحد من توسع الشركة الصينية عالميًا.

وقال إن السلطات الأمريكية لم تكشف عن الاتهامات التي تواجهها بعد طلب واشنطن حظر النشر على القضية، وفقًا للإعلام الصيني.

وفي تطور للأزمة، استدعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، السفير الأمريكي، لتسليمه احتجاج قوي بشأن اعتقال منغ وانزهو في كندا، مطالبة بسحب أمر اعتقالها، وأكد لي واي تشنغ، نائب وزير الخارجية الصيني، على السفير الأمريكي أن أي إجراءات أخرى ستعتمد على ما تتخذه واشنطن من إجراءات.