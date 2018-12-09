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في ختام القمة

“إعلان الرياض” يشدد على أهمية التمسك بمجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات

“إعلان الرياض” يشدد على أهمية التمسك بمجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات
weam.co/559468
الوئام-متابعات

اختتمت، قبل قليل، قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ 39 التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد البيان الختامي للقمة الذي ألقاه أمين عام مجلس العاون الخليجي عبداللطيف الزياني الحرص على قوة مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه لمواجهة التحديات.

كما أكد على دور مجلس التعاون في صيانة أمن المنطقة وإزالة كافة العقبات في طريق استكمال السوق الخليجي المشتركة.

وشدد البيان على مواصلة العمل على مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، واستمرار تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا دعم القضية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه أكد الزياني على أهمية الحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون الخليجي
كما أعلن عن  تعيين قائد للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون 

 

 

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