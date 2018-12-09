التعليقات: 0

و القمة الحالية تختتم اعمالها

الإمارات تتسلم الرئاسة المقبلة للقمة الخليجية

الإمارات تتسلم الرئاسة المقبلة للقمة الخليجية
weam.co/559472
الوئام-متابعات

تسلمت الإمارات العربية المتحدة،اليوم، الرئاسة المقبلة لقمة مجلس التعاون الخليجي .

و اختتمت، قبل قليل، قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ 39 التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد البيان الختامي للقمة الذي ألقاه أمين عام مجلس العاون الخليجي عبداللطيف الزياني الحرص على قوة مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه لمواجهة التحديات.

كما أكد على دور مجلس التعاون في صيانة أمن المنطقة وإزالة كافة العقبات في طريق استكمال السوق الخليجي المشتركة.

وشدد البيان على مواصلة العمل على مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، واستمرار تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا دعم القضية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه أكد الزياني على أهمية الحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون الخليجي
كما أعلن عن  تعيين قائد للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون 

 

 

روابط ذات صلة

شاهد: حرس الحدود يسعف مصابين إماراتيين بعد حادث إنقلاب بالربع الخالي

شاهد: حرس الحدود يسعف مصابين إماراتيين بعد حادث إنقلاب بالربع الخالي

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس دولة الإمارات باليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس دولة الإمارات باليوم الوطني لبلاده

ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الإمارات

ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الإمارات

ولي العهد يغادر الإمارات ومحمد بن زايد يودعه

ولي العهد يغادر الإمارات ومحمد بن زايد يودعه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>