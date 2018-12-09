محافظ جدة: الملك سلمان سابق الزمن بحسابات الإنجاز

الوئام-جدة-هاني الثبيتي

رفع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة ، التي تصادف الثالث من شهر ربيع الثاني للعام الحالي، مؤكداً أن هذه الذكرى المباركة مناسبة وطنية يفخر بها أبناء الشعب السعودي الوفي لقيادته ووطنه وتعبير صادق لما يكنه تجاه خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- الذي سابق الزمن بحسابات الإنجاز وظروف المرحلة الحالية اقتصادياً وسياسياً لبناء حاضر قوي، ومستقبل مشرق، ووطن شامخ، وحياة كريمة لأبناء هذا الوطن الغالي.

ونوه سموه في كلمة له بهذه المناسبة أن الملك سلمان –حفظه الله- صنع من الإصرار تطويراً ومن العزيمة تحقيقاً لتنمية لا تعترف بالصعاب والظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والعالم، ليحتفي الوطن والمواطنون بهذه الذكرى بقلوب يملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز والعطاء في ظل استمرار عجلة التطور في مختلف أنحاء المملكة وتوفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يعتبر هو الركيزة الأساس في التنمية والبناء والمضي نحو التقدم.



وقال سمو محافظ جدة: “الإنجازات التي تحققت باستراتيجية مثلى وتخطيط محكم من قبل خادم الحرمين الشريفين –رعاه الله- سيسطرها تاريخ المملكة في مسيرة هذا الوطن الشامخ الذي عزز مكانته على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، واستطاع أن يتجاوز جميع المتغيرات، ليشهد بفضل الله ثم بفضل الرؤى السديدة منه –أيده الله- استقراراً ونماءً وازدهاراً في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة الاقتصادية والتعليمية والصحية، وكل ما يلامس احتياجات المواطنين ويسهم في رفاهيتهم”.



وأضاف أن هذه الذكرى تتجدد في كل عام لترسخ وفاء خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- الذي اشتهر بحكمته وحنكته وقدرته على استشراف ملامح المستقبل ومواقفه المشهودة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والاسلامية والتي تنطلق من ثوابت ومواقف المملكة وتوازن سياساتها مما اكسبها احترام وتقدير العالم فضلاً عن إثبات أبناء الشعب السعودي وانتمائه لوطنه وقيادته والوقوف سداً منيعاً لما يثار من مكائد تستهدف الوطن والنيل من وحدته واستقراره.



ودعا صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز في ختام كلمته المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وأن يطيل في عمره ويبارك له في عمله، وأن يعينه بسمو ولي العهد –حفظه الله-، ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها، وعلى حكومتنا الرشيدة عزها، ويكتب النصر والتأييد لجنود الوطن المرابطين على الحدود، وأن يسد عن المملكة كيد الأعداء انه سميع مجيب.