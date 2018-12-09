تليجراف: الدوحة اختارت العزلة

الرياض - الوئام

قالت صحيفة تليجراف البريطانية إن قطر اختارت لنفسها العزلة أكثر عن الدول الخليجية، ومواجهة مخاطر ستؤثر لا محالة على اقتصادها الذي يعاني منذ قرار المقاطعة العربية.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن قرار الدوحة بالخروج من أوبك يبدو مشوشا وغير مدروس بالمرة، وهي تعتمد في هذا على تصدير الغاز الطبيعي المسال، رغم أن القرار تضمن اعترافا رسميا منها بقلة تأثيرها في المنظمة الأكبر المنتجة للنفط في العالم، بعدما صرح وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، في تصريحاته الصحفية بفيينا، بأن الدوحة كمنتج صغير للنفط ليس لديها نفوذ أو التأثير في قرارات أوبك.

ووفقا لإحصائية مجموعة الطاقة البريطانية “إس آند بي جلوبال بلاتس”، فإن الدوحة أنتجت 600 ألف برميل نفط خام يوميا خلال الشهر الماضي، مقارنة بأكثر من 33 مليون برميل يومي تنتجه كل الدول الأعضاء من منظمة أوبك.

وقال خبير شؤون الطاقة ومنظمة “أوبك” البريطاني آندي كريتشلو، إن قرار الدوحة بمغادرة أوبك سيضيف حتما عزلة على عزلتها، ويدفعها ذلك إلى مخاطر دبلوماسية واقتصادية، بسبب ممارسات حكام قطر ودعمهم الإرهاب في الشرق الأوسط.

وأضاف أن قرارات قصر الدوحة المتسرعة يضيف مخاطر وتحديات ولن يساعد في تحقيق خطتها لإنقاذ الاقتصاد، ويتركها معزولة ومكشوفة، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى حلفاء أكثر من أي وقت مضى.

وأوضح وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن القطريين يعلمون ما هو مطلوب منهم للعودة كعضو فعال في مجلس التعاون الخليجي.

وأكد، في مؤتمر صحفي على هامش انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي الـ39، أن أعضاء مجلس التعاون حريصون على عدم وجود أي تأثير لأزمة قطر على المجلس، مبينا أن دول الخليج أسرة واحدة وأي خلاف يتم حله داخل البيت الخليجي.