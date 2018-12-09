اتفاق طرفي المشاورات اليمنية على إطلاق سراح 200 من الأسرى والمعتقلين

واتفقا طرفا المشاورات، بعد لقاء لجنتين مشكلتين، على إطلاق سراح 200 من الأسرى والمعتقلين من كل طرف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية على أنه “سيتم توسيع عمل تبادل الأسرى والمعتقلين لاحقا، وفق القوائم التي سيقدمها كل طرف”.

وفي وقت سابق، بحثت لجنة من وفد المتمردين مع ممثلي المبعوث الدولي ملف مدينة الحديدة غربي اليمن، حيث طرح الأخير على الانقلابيين وجهة نظر الحكومة الشرعية المتمثل بتسليم الميناء لقوات الأمن التابعة لها.

وأعلنت الأمم المتحدة الأحد، أنها “إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق في السويد بين طرفي الأزمة اليمنية، فإنها ستطلع المجتمع الدولي عمن عطل ورفض هذا الحل أو ذاك”، حسبما أعلن مصدر في المنظمة الدولية.

وأوضح المصدر أن اليمن “لا يمكن أن يتحمل أكثر كلفة هذه الحرب التي يجب وقفها”.

وأضاف: “ورقة العمل الخاصة بتعز، تتضمن وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية، وفي حال تم تحقيق تقدم فيها سنسعى إلى اعتمادها في مناطق أخرى”.

وتابع المصدر: “نحن قلقون جدا على الوضع في الحديدة، ونسعى إلى التوصل إلى حل ما وجاهزون للعب دور في إدارة الميناء”.