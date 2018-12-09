الإمارات تؤكد نجاح القمة الخليجية في الرياض #القمه_الخليجيه_ال39

الوئام-واس

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش أن قمة الرياض التي عقدت اليوم من أنجح القمم الخليجية , بفضل الله ثم جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -, في إدارتها بنجاح واقتدار , مما انعكس على نتائجها وما خرجت به من توصيات تصب في مصلحة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأثنى معاليه في تصريح لـوكالة الأنباء السعودية , على الجهود التي قامت به دولة الكويت في إدارة أمور مجلس التعاون في العام المنصرم , مشيراً إلى أن انعقاد القمة في الرياض اليوم يأتي حسب النظام الجديد الذي يسمح أن تنعقد في دولة المقر.

وقال معاليه : إن مجلس التعاون الخليجي بألف خير , ما دام يقود هذه المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – , مبينا أن أهم ما يميز قمة الرياض اليوم أنها دحضت مزاعم المشككين حول مستقبل ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ” .

وأضاف : قمة الرياض – ولله الحمد – حققت نتائج مبشرة ، تؤكد أن مجلس التعاون الخليجي مستمر في مسيرته , ولدية القدرة على تجاوز المعوقات .

وأوضح الوزير القرقاش , أن دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من المنظومة الخليجية تنظر إلى المجلس كحاضنة مهمة ورئيسية ، مؤكداً أن الأرقام التي نراها اليوم عن الاستثمارات البينية , والانتقال البيني , والمواطنة الخليجية , تثبت أن هذا المجلس مطلب رسمي وشعبي .