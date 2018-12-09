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التحالف: ميليشيا الحوثي تتعمد تأخير دخول 3 سفن للموانئ اليمنية

التحالف: ميليشيا الحوثي تتعمد تأخير دخول 3 سفن للموانئ اليمنية
weam.co/559504
الوئام-متابعات

أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي أن التحالف قام بإصدار 17 تصريحا لسفن متوجهة لليمن تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية .
و قال المالكي إن ميليشيا الحوثي تتعمد تأخير دخول 3 سفن للموانئ اليمنية، وإصدار 153 تصريحا بريا وجويا وبحريا ولحماية القوافل في اليمن خلال 72 ساعة.

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