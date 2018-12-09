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رئيس وزراء الأردن يلغي قرار “الأوقاف” بمنع مكبرات الصوت في الأذان

رئيس وزراء الأردن يلغي قرار “الأوقاف” بمنع مكبرات الصوت في الأذان
weam.co/559508

طلب رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، مساء اليوم، إلغاء تعميم وزارة الأوقاف، بمنع إذاعة أذان إقامة الصلاة، عبر مكبرات الصوت الخارجية للمساجد.

وقال حساب رئاسة الوزراء عبر “تويتر”: “فور علم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز بمضمون التعميم الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة المتعلّق باستعمال مكبّرات الصوت على مآذن المساجد، طلب إلغاء التعميم على الفور نظراً لعدم اطلاع مجلس الوزراء على مضمونه”. وفي وقت سابق، عمّمت وزارة الأوقاف، على مساجد الأردن، بعدم إذاعة الإقامة، عبر مكبرات الصوت.

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