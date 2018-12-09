التعليقات: 0

استخراج “كتلة شعر” من معدة مريضة في مستشفى خميس مشيط

استخراج “كتلة شعر” من معدة مريضة في مستشفى خميس مشيط
weam.co/559513
الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

استخرج فريق طبي في مستشفى خميس مشيط العام “كتلة شعر” من معدة مريضة في العقد الثاني من العمر.

وفي التفاصيل، حضرت المريضة إلى عيادة الجراحة العامة وهي تشتكي من آلام في أعلى البطن مع غثيان وقيء متكرر وانتفاخ.

بعد الكشف السريري وعمل الفحوصات اللازمة لها، تبين وجود كتلة غريبة في معدتها وبعد مراجعة سجلها الجراحي تبين أنها قد خضعت لعملية سابقة قبل ٨ سنوات.

عقب ذلك قام الفريق الطبي بالتحضير لإجراء عملية جراحية للمريضة تكللت بالنجاح وتم استخراج كتلة الشعر، وغادرت المريضة المستشفى بعد أيام من العملية وحالتها مستقرة.

روابط ذات صلة

ضبط وافد يدعي العلاج بالحجامة و بحوزته حقن مجهولة المصدر في القصيم

ضبط وافد يدعي العلاج بالحجامة و بحوزته حقن مجهولة المصدر في القصيم

ضبط وافد يدّعي العلاج بالطب البديل بدون ترخيص و يروج لنفسه في الرياض 

ضبط وافد يدّعي العلاج بالطب البديل بدون ترخيص و يروج لنفسه في الرياض 

توفيق الربيعة: مهتمون بتوطين قطاع الصحة وخلق فرص وظيفية للجميع

توفيق الربيعة: مهتمون بتوطين قطاع الصحة وخلق فرص وظيفية للجميع

«الصحة» تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول دواء لعلاج السرطان

«الصحة» تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول دواء لعلاج السرطان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>