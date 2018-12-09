بوكا جونيورز يخطف هدفا أمام ريفربليت في نهاية الشوط الأول

تقدم فريق بوكا جونيورز، على نظيره ريفر بليت بهدف نظيف، في الشوط الأول ضمن اللقاء المقام بينهما مساء اليوم الأحد في إطار إياب نهائي كأس ليبرتادوريس.

وأحرز هدف الشوط الوحيد بينديتو، في الدقيقة 43 بعد هجمة مرتدة سريعة لبوكا جونيورز بسلسلة من التمريرات القصيرة المتتالية، انتهت بتمريرة بينية متقنة باتجاه داريو بينديتو المنطلق خلف مدافعي ريفر بلايت، والذي راوغ آخر المدافعين جوناتان مايدانا لينفرد تماما بالمرمى ثم يسدد الكرة بكل قوة داخل الشباك على يسار المرمى.

إذا ظلت النتيجة هكذا سيكون البوكا هو آخر المنضمين لكأس العالم للأندية والذي سينطلق الأربعاء المقبل.