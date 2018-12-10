خالد بن سلمان: المملكة ترحب بأي فرصة للسلام ونقل المصابين الحوثيين خير دليل

متابعات - الوئام

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان إن “المملكة ترحب بكل فرصة للسلام، ونقل الحوثيين المصابين لتلقي العلاج الطبي خارج اليمن أظهر التزام التحالف العربي بعملية السلام السياسية، ومحادثات الأمم المتحدة في السويد التي يقودها المبعوث الأممي في اليمن مارتن جريفيث.

وأشاد سفير المملكة لدى واشنطن، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، بجهود جريفيث للجمع بين مختلف الأطراف في محادثات السويد، مضيفا “مع وجود عدد من تدابير بناء الثقة القائمة بالفعل، نأمل في تحقيق تقدم ملموس يحقق السلام الدائم”.