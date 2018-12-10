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شاهد.. ملثمون يرتدون السترات الصفراء ينهبون متجرا لأبل في فرنسا

شاهد.. ملثمون يرتدون السترات الصفراء ينهبون متجرا لأبل في فرنسا
weam.co/559542
متابعات - الوئام
أظهر مقطع فيديو متداول على الإنترنت، لحظة اقتحام وسرقة متجر أبل في مدينة بوردو الفرنسية التي امتدت إليها احتجاجات “السترات الصفر”.

ونشر موقع macg.co الشهير مقطع الفيديو معلقا بالقول إن محتجين ملثمين يرتدون زيا أسود وسترات صفراء اقتحموا متجر أبل في بوردو الواقعة جنوب غربي فرنسا.

واستولى الملثمون على على جميع الأجهزة داخل المتجر، وسط صيحات استهجان وتنديد بهذا الفعل الذي يقول البعض إنه يسيء لحركة السترات الصفراء.

وضربت احتجاجات العاصمة الفرنسية بدأت في 17 نوفمبر الماضي، عندما خرج نحو 300 ألف متظاهر إلى الشوارع في أنحاء البلاد للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة وبالإصلاحات الاقتصادية لماكرون.

ويقول المتظاهرون إن الإصلاحات تحابي الأثرياء ولا تقدم شيئا من أجل مساعدة الفقراء، وأطلقوا على احتجاجات السبت اسم “التحرك الرابع”، بعد ثلاث مرات جرى فيها تنظيم المظاهرات كل يوم سبت من الأسابيع الثلاثة الماضية.

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