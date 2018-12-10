ملك البحرين و أمير الكويت يغادران الرياض

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غادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مساء اليوم عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وكان في وداع جلالته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية معالي وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي الوزير المرافق ومعالي الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب ، ومندوب عن المراسم الملكية .

و صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، الرياض، اليوم عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية ، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي ، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت , وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد الجابر الصباح ، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب ، ومندوب عن المراسم الملكية .