التعليقات: 0

بعد ختام قمة التعاون الخليجي

ملك البحرين و أمير الكويت يغادران الرياض

ملك البحرين و أمير الكويت يغادران الرياض
weam.co/559550
الوئام-واس

غادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مساء اليوم عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وكان في وداع جلالته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية معالي وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي الوزير المرافق ومعالي الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب ، ومندوب عن المراسم الملكية .

و صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، الرياض، اليوم عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية ، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي ، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت , وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد الجابر الصباح ، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب ، ومندوب عن المراسم الملكية .

 

روابط ذات صلة

رئيس وزراء البحرين يعلن عن استقالة الحكومة

رئيس وزراء البحرين يعلن عن استقالة الحكومة

ولي العهد يبعث برقية شكر لملك البحرين

ولي العهد يبعث برقية شكر لملك البحرين

ولي العهد يغادر البحرين (صور)

ولي العهد يغادر البحرين (صور)

ملك البحرين وولي العهد يدشنان خط أنابيب النفط الجديد (صور)

ملك البحرين وولي العهد يدشنان خط أنابيب النفط الجديد (صور)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>