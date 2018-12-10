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في مجالات هندسية للرجال والنساء

تفاصيل الوظائف في أمانة المنطقة الشرقية

تفاصيل الوظائف في أمانة المنطقة الشرقية
weam.co/559579
الدمام- الوئام:

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن فتح باب التسجيل لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء لشغل الوظائف الهندسية المتاحة وذلك على برنامج (رفع الكفاءات).

ويأتي ذلك امتدادا لتوجيهات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بدعم إدارات أمانة المنطقة الشرقية بالكوادر البشرية الشابة المؤهلة.

وقالت ان الوظائف الشاغرة هي: مهندس معماري– مهندس تخطيط– مهندس مدني– مهندس ميكانيكي– مهندس نقل ومرور– مهندسة معمارية– مهندسة تصميم داخلي– مهندس برمجيات– مهندس حاسب آلي– مهندس نظم حاسب آلي– مهندس أمن معلومات.

ومن ضمن الشروط: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون لائقاً صحياً و أن يكون حسن السيرة والسلوك والافضلية ستكون لمن لديه خبرة سابقة وسيتم إجراء الامتحان والمقابلة الشخصية لمن اجتاز الامتحان لهذه الوظائف.

كما سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي :

https://www.eamana.gov.sa/E-services/Pages/Shared/Careers.aspx

وينتهي التقديم لهذه الوظائف يوم السبت بتاريخ 1440/04/08هـ.

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