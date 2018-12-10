إعلان نتائج القبول لرتبة جندي بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

الرياض- الوئام:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية رقم 21 للعام الهجري 1440 هـ، وعلى جميع المقبولين مبدئياً إحضار المستندات التالية والتقيد بالملاحظات المذكورة أدناه وهي.

نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحا به رقم الطلب وأصل بطاقة الهوية الوطنية مع صورة منها وأصل شهادة الثانوية العامة أو صورة مصدقة منها من وزارة التعليم.

ونموذج اختبار القدرات العامة الأصل مع صورة منه وعدد 4 صور شخصية مقاس (4×3)

مع ملاحظة الحضور بالزى الرياضي مع تقصير شعر الرأس ( في تمام الساعة السادسة صباحاً ) لوقع المقابلة في مدينة الرياض – مدينة تدريب الأمن العام مقابل كلية الملك فهد الأمنية على طريق خريص بمقر لجنة القبول بجانب البوابة الرئيسية لمدينة تدريب الأمن العام حسب الوقت المحدد لكل طالب.