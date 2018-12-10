الرياض- الوئام:

يستضيف فريق إتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم فريق المريخ السوداني في تصفيات دور الــ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال وذلك على ملعب 5 جويلية.

مشاهدة مباراة المريخ السوداني واتحاد الجزائر بث مباشر 10-12-2018 بطولة كأس زايد

مباراة اتحاد العاصمة الجزائري والمريخ السوداني ستقام على ملعب 5 جويليه بالعاصمة الجزائرية الجزائر، ومن المتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً من قبل جماهير اتحاد العاصمة في محاولة لمؤازة فريقهم في هذه المباراة الصعبة، والتي يحتاج فيها الفريق للفوز على المريخ.

مشاهدة مباراة المريخ السوداني واتحاد الجزائر بث مباشر 10-12-2018 بطولة كأس زايد

ويحتاج فريق اتحاد العاصمة الجزائري للفوز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة على أقل تقدير، خاصة وأن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز المريخ بأربعة أهداف لهدف، لذا فإن الفريق الجزائري مطالب بالفوز من أجل التأهل لدور الثمانية من البطولة العربية للأندية الأبطال.

مشاهدة مباراة المريخ السوداني واتحاد الجزائر بث مباشر 10-12-2018 بطولة كأس زايد

أما المريخ السوداني فقد وضع قدماً في دور الثمانية بعد أن فاز بأربعة أهداف لهدف على أرضه ووسط جماهيره، الفريق السوداني يكفيه التعادل، أو على الأقل الهزيمة بهدفين نظيفين، وفي حال تمكنه من التسجيل في مرمى اتحاد العاصمة، فسيكون الفريق الجزائري مطالباً بتسجيل أربعة أهداف.

مشاهدة مباراة المريخ السوداني واتحاد الجزائر بث مباشر 10-12-2018 بطولة كأس زايد

واختارت لجنة الحكام للإتحاد العربي لكرة القدم الإماراتي سلطان عبد الرزاق، حكما رئيسيا، لمباراة اتحاد العاصمة أمام المريخ السوداني.

وسيساعد الحكم الإماراتي، في إدارة هذه المواجهة مواطنيه أحمد الراشدي كمساعد أول، ومسعود حسن مساعد ثاني.

وستلعب هذه المباراة، التي تدخل ضمن إياب الدور الـ16 من البطولة العربية اليوم الإثنين، بملعب “05 جويلية”.

مشاهدة مباراة المريخ السوداني واتحاد الجزائر بث مباشر 10-12-2018 بطولة كأس زايد

وخصصت إدارة الملعب 10 آلاف تذكرة، خاصة للمباراة وصرح مدير الملعب محمد حاج علي بالقول: خصصنا 10 آلاف تذكرة، تحسبا لهذه المباراة، بسعر 300 دينار جزائري للتذكرة الواحدة.

وبخصوص أرضية الملعب أكد : مدرب اتحاد العاصمة تيري فروجي، عاين أرضية ملعب “05 جويلية”، أكد رضاه عن الحالة التي تتواجد عليها.

مشاهدة مباراة المريخ السوداني واتحاد الجزائر بث مباشر 10-12-2018 بطولة كأس زايد

المباراة: المريخ السوداني x اتحاد العاصمة الجزائري

الملعب: ملعب 05 جويلية

البطولة : كأس زايد للأندية الأبطال

الحكم: سلطان عبد الرزاق(الامارات)

توقيت المباراة: السابعة بتوقيت الخرطوم والسادسة بتوقيت الجزائر والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة: شبكة قناة أبوظبي الرياضية والتي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس زايد للأندية الأبطال.