د. الغفيلي: دعم القيادة للقطاع الصحي حافز كبير للارتقاء بخدماته

الرياض- الوئام:

رفع سعادة المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية الدكتور فهد الغفيلي التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة : بإسم إدارة مدينة لملك فهد الطبية و منسوبيها نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالذكرى الرابعة لمبايعته حفظه الله ملكاً لهذا الوطن الغالي ونحن جميعاً نفخر ونعتز بما يشهده وطننا ولله الحمد من إنجازات متجددة في مختلف المجالات و الأصعدة، كان خلفها قرارات حازمة وحكيمة وكريمة.

وأشار الدكتور الغفيلي إلى ما يحظى به قطاع الرعاية الصحية في المملكة أسوةً بمختلف القطاعات الأخرى من قبل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله و ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله من دعم وإهتمام قائلاً: قطاع الرعاية الصحية في المملكة يحظى بدعم واهتمام كبيرين ومتواصلين من حكومتنا الرشيدة، والملك سلمان بن عبدالعزيز يولي أبناءه الدعم والعناية من خلال دعم هذا القطاع.

وهو ما يحفز جميع العاملين فيه على تقديم مزيد من العمل للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية في المملكة و تحقيق الإنجازات الطبية في كافة التخصصات و المجالات بما يتواكب مع مرحلة التحول الوطني 2020.

ومن ثم تحقيق رؤية 2030 للمملكة في القطاع الصحي و إذ نجدد جميعاً الولاء و الوفاء لحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا ويعيد علينا هذه الذكرى الغالية بكل خير، وأن يديم على هذا الوطن الغالي الأمن والأمان والرخاء والازدهار.