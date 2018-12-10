تنبيهات بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

الباحة- الوئام:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي، والمندق والمخواة والأجزاء المجاورة لها تستمر حتى الثامنة مساءً.

ونبه الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون والأودية، وضرورة أتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.