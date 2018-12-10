وزير الحرس الوطني يقلد ذوي شهداء الواجب وسام الملك عبد العزيز

الرياض- الوئام:

استقبل صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني في مكتب سموه بالوزارة اليوم الاثنين 3/4/1440هـ أسر شهداء الواجب من قوات الحرس الوطني وهم الرقيب اول موسى بن مقيبل العتيبي و الرقيب اول فهد بن عوده العنزي و الرقيب وليد بن محمد الدخيل و الرقيب عبدالله بن عواد العنزي و الرقيب فيصل بن عقيل المطيري و الوكيل رقيب حمود بن دوخي المطيري و العريف محمد بن عيد القرني الذين استشهدوا في ميدان الشرف و العز و البطولة بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

حيث قلد سمو وزير الحرس الوطني وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لذوي شهداء الواجب وذلك إثر صدور الأمر السامي الكريم بذلك.

وقد أشاد سمو وزير الحرس الوطني خلال اللقاء بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الشهداء، مؤكداً أن الوطن يبني آماله على حماة حدوده ومصدر قوته ـ بعد الله عز وجل ـ وأن جميع منسوبي القطاعات العسكرية يتشرفون بحمل هذه الرسالة ويبذلون الغالي والنفيس دفاعاً عن الوطن ومقدساته ومكتسباته.

كما أضاف سموه أن الابطال قد سجلوا الكثير من ملاحم التضحية والفداء في ميادين العـزّ والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي، منوهاً بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها ذوو الشهداء واعتزازهم بما قدمه أبناؤهم ذوداً عن الدين والوطن، مشيراً إلى أنه بتوجيه من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ،وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله ورعاهم- ، فقد حرصت وزارة الحرس الوطني على رعاية أسر الشهداء وتلمس احتياجاتهم وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم، تنفيذاً لهذا التوجيه الكريم، واستشعاراً منها لهذا الدور تجاههم.

من جانبهم عبر ذوو الشهداء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو وزير الحرس الوطني على استقباله لهم وتقليدهم وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة تقديراً لما قدمه أبناؤهم من تضحيات دفاعاً عن ثرى هذا الوطن الغالي ومقدساته ومقدراته، مؤكدين اعتزازهم بهذا التكريم غير المستغرب منه، وافتخارهم باستشهاد أبنائهم في ساحات العز والكرامة ذوداً عن بلادنا الغالية حماها الله وأدام عزها.

حضر التقليد معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض ورئيس هيئة شؤون الافراد اللواء عبدالرحمن بن حمد الدبيان و مدير الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين اللواء سعود بن عبدالله آل ذواد و مدير إدارة الشهداء العميد محمد بن مسفر المالكي.