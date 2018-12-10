قيادات تعليم الطائف في ذكرى البيعة: نقف إجلالا وتقديرا لما تحقق من إنجازات كبيرة

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

رفع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله -، بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة وتوليه مقاليد الحكم.

وأكد أن المملكة العربية السعودية شهدت حراكاً تنموياً في مختلف المجالات، حيث أسهم هذا الحراك في دفع عجلة التطور في الكوادر البشرية الوطنية، وازدهرت على إثره البلاد وتقدمت بخطى ثابتة من منطلق رؤية المملكة 2030 الطموحة وبرنامج التحول الوطني 2020 ، حتى أصبحت هذه النظرة الثاقبة مترجمة لواقع تحقيق الإنجازات، مضيفاً أن هذا العهد رسم المجد للوطن وقطع دابر الفتن.

وبين اللهيبي أن ذكرى البيعة الرابعة من المناسبات العزيزه على هذا الوطن الغالي، ويقف التعليم شامخا لما لقيه من ولاة الأمر من دعم لا محدود وقفزت قفزات تاريخية على جميع الأصعدة حتى أصبح الوطن مناراً للعالم العربي والإسلامي والدولي.

من جانبه قال مساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي، في الذكرى الرابعة نلمس نهضة تنموية واسعة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، ونقف في ذكرى البيعة إجلالاً وتقديراً لما تحقق من إنجازات كبيرة.

وأشار مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فهاد الذويبي، إلى أنه تحل علينا ذكرى مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونحن نحمد الله ونشكره على ما أنعم به علينا من نعمة الأمن والأمان، وما أكرمنا به من تتالي المنجزات في جميع الميادين.

وأضاف مساعد المدير العام للخدمات المساندة مهندس وسام حابس هذه المناسبة: أمن وأمان، حزم وإباء، هذه سمات دولتنا في ظل حكومتنا الرشيدة وفي ظل قيادة حكيمة واعية مدركة لتداعيات الزمان والمكان، رغم كل ما يحيط بنا من أزمات وصراعات؛ إلا أن سلمان الحزم قاد شعبه إلى طريق آمن بثقة وعبقرية وحسن تدبير.

وأكدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها بنت طاهر الزايدي أن عهد الملك سلمان يحفظه الله عهد رخاء واستقرار ونمو وازدهار فالملك سلمان اكمل مسيرة التطوير والبناء لدولة قوية حديثة.

وأضاف مستشار المدير العام علي القحطاني، في هذه المناسبة استطاع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- خلال أربع سنوات أن يؤكد مكانة السعودية وحضورها عالمياً وأن يعيد لها هيبتها في كل المحافل الدولية والعالمية.

وقال أمين الادارة العامة أحمد الزهراني تحل ذكرى مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ملكاً على البلاد، في وقت تشهد المملكة منجزات تنموية عملاقة على الصعيد الداخلي وحضوراً سياسياً متميزاً في بناء المواقف والتوجهات من القضايا الإقليمية والدولية، ما وضع المملكة العربية السعودية في رقم جديد في خارطة دول العالم المتقدمة

وقال محمد بن حسن العوفي مدير إدارة الإشراف التربوي تمكن خادم الحرمين الشريفين بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً، وأصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي وشكلت عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته.

وقال سامي العصيمي، مدير إدارة النشاط الطلابي تحل علينا الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم، وتأتي هذه المناسبة الغالية على قلوبنا ونحن نعيش في رغد من العيش والأمن والأمان والاستقرار مع ما يمر به العالم من حولنا من فتن ومشكلات وحروب.

وقال مدير مركز خدمة المستفيدين مسفر الحمياني أن ذكرى البيعة ذكرى تكتمل فيها المسيرة والنهضة والبناء والنمو والاستثمار في الإنسان وتنميته وتنويع مصادر الدخل نحوعصر التحول وعصر البناء الإنساني.

ويقول محمد السواط مدير إدارة شؤون المعلمين لقد تولى ملك الحزم والعزم مقاليد الحكم وسار بهذه البلاد على نهج من سبقه من قادة حكماء وعلى رأسهم والده -رحمه الله- الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس هذا الكيان العظيم والوطن الشامخ، ولقد شهدت مملكة العطاء والإنجاز خلال فترة توليه الكثير من الإنجازات على جميع المستويات والأصعدة وفي جميع المجالات، وذلك بفضل الله تعالى ثم بدعم وتوجيه منه – حفظه الله.

وجدد البيعة، مدير المكتب التنسيقي بين وزارة الدفاع وإدارة التعليم الاستاذ صالح بن علي السواط قائلاً منوهاً بعظم الإنجازات فقال: 4 أعوام مفعمة بالنشاط والحيوية والقرارات الحكيمة التي أفاد منها الوطن والمواطن, و ظهر فيهما العزم والحزم على المستويات السياسية الداخلية والخارجية

ويقول سلطان الثقفي مدير إدارة التربية الخاصة 4 أعوام والشعب السعودي يعيش في رفاه وينعم بالرخاء بالرغم من كل التقلبات السياسية التي تحيط بالوطن من كل الجهات. وشهدت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين قوة التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب واتجه بالسعودية لتكون قوة اقتصادية مستقلة تعتمد على نفسها مستقبلاً.

وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية زكي العصيمي عن مشاعره الوطنية، فقال: هذه الذكرى الوطنية تمثل قوة التلاحم بين الشعب الوفي وقيادته الحكيمة يتزين الوطن في كل جهاته بالذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله.

ويقول سلطان الطلحي مدير إدارة الأمن والسلامة تتسابق الأجيال للتعبير عن وفائها وولائها ومحبتها لملك الحزم الذي سطر بمواقفه التاريخية وقراراته الحازمة مجداً وعزاً وشموخاً لوطن يباهي دائماً بقيادته الحكيمة وحرصها الدائم على أمن الوطن والمواطن.

وقال مدير الموارد البشرية عبدالله مساعد الحارثي حكمة قائد ورؤية التحول لملك الحزم والعزم سلمان بدأ مسيرته في التوازن بين البناء وتحقيق التنمية في شتى مجالاتها للوصول للتحول الوطني ورؤية المستقبل «2030» من أجل مستقبل واعد متعدد المصادر، وبين صد ودحر وحزم لكل من تسول له نفسه مساس أمن واستقرار البلد.

وأضاف مدير إدارة المتابعة د. فيصل أمين 4 أعوام مضيا ونفخر بهما أمام العالم أجمع وفي كل المحافل والمناسبات أننا قوة لا يستهان بها في التصدي لكل معتد ومتربص بأمن وطننا.

ويقول مدير خدمات الطلاب هلال الثقفي فخورين بما تحقق من نهضة وازدهار في عهده الميمون، داعين الله عز وجل أن يديم على المملكة الأمن، والاستقرار، والتقدم، والرخاء بإذنه تعالى، مؤكدين على أواصر التلاحم الوثيقة بين الشعب والقيادة الكريمة

وقال الدكتور عبدالعزيز البردي مدير إدارة التجهيزات بأن الوطن بفضل الله تعالى ينعم بالرخاء والأمن، في ظل قيادة حكيمة رُبانها ملك قائد، وحكومة راشدة تدير سياسة الوطن في الداخل والخارج بكل حنكة واقتدار

وقال مدير إدارة القضايا عبدالعزيز الثبيتي بأن ذكرى البيعة مناسبة خالدة ووقفة تاريخية لقائد حكيم أخذ العهد على نفسه، ليقود بلاده وشعبه إلى آفاق من التطور والازدهار والكرامة والشموخ متمسكاً بعقيدته، ثابتاً على مبادئه وقيمه

وقال محمد الفعر مدير تعليم الكبار إن خادم الحرمين الشريفين متفانيًا في خدمة دينه ووطنه وأمته في كل شأن، وفي كل بقعة داخل الوطن وخارجه، أدام الله عز الوطن، وحفظكم يا خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهدكم الأمين، وشعبكم الوفي الكريم.

وأشار مستشار المدير العام سعود الشريف أن ذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- تحمل في طياتها صفحات من الولاء والوفاء وقصص من البذل والعطاء في بلد الخير والعزة والسخاء .

وقال الدكتور جميل السواط مدير إدارة التدريب والابتعاث ذهبت أربعة أعوام على ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -أيده الله – مليئة بالإنجازات، وشاهدة على مواقف الحكمة والحزم والحسم، عزّزت دور المملكة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي سياسياً واقتصاديًا.

ويقول الدكتور سالم الشهري مدير إدارة التوجيه والإرشاد بأن التاريخ يدوّن في سجلاته جهود خادم الحرمين الشريفين أيّده الله في التطور النوعي والتحول الوطني في مجالات أرحب في فضاءات التنمية الشاملة ووقفات حازمة كانت رسائل جليّة لكل من يحاول المساس بأمن الوطن وثوابته

ونوه مستشار المدير العام د. ساعد الثبيتي عن ابتهاجه بحلول الذكرى الرابعة للبيعة قائلاً إن ذكرى البيعة الرابعة عزيزة وغالية على قلوبنا ونحن نجدد الوفاء والعهد لملك نذر نفسه لخدمة وطنه وشعبه وأمته , وجعل راحته في رؤية مشاريع التنمية والبناء تصل إلى كل أنحاء الوطن وجهاته بما يحقق راحة المواطن وتنمية الوطن ويعد بمستقبل تتوافر فيه كعناصر التنمية الشاملة ومن أهمها الإستثمار في الإنسان في عصر المعرفة

وأشاد مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام عواض الخديدي ما أولاه خادم الحرمين الشريفين من عناية لشعبه وما قدمه من خدمات تجل عن الوصف تجعلنا ندرك حرصه حفظه الله على راحة ورقي الإنسان السعودي وتمتعه بكل أساسيات الحياة وضمان تقدمه بين شعوب العالم.

وأشاد مدير المركز العلمي محمد الزهراني بما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من نماء وتطور كافة المجالات التعليمة والاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية في عهده الميمون، وأن ما تحقق خلال 4 أعوام يبعث على الفخر والاعتزاز

وقال مدير إدارة الشؤون الصحية متعب الحشيبري أن ما تحقق خلال هذه المدة يعد مصدر اعتزاز بما سطره خادم الحرمين الشريفين على صفحات بلاد الحرمين الشريفين من صفحات الانجازات المتوالية والتنمية المتواصلة في كل القطاعات وخاصة في مجال التعليم سائلا الله العزيز أن يمده بمزيد من الصحة والعافية وأن يحفظه من كل مكروه.

ويجدها مدير إدارة الشؤون القانونية عاطف السفياني بأنها فرصة لتجديد الولاء وتأكيد الانتماء لهذه الوطن ولمسيرته وإنجازاته الحضارية التي جعلت من المواطن الاهتمام الأبرز لكل منجز تنموي والغاية الأهم لكل فعل تنموي ،

وقال مدير إدارة الاختبارات عبدالخالق العامري أن المملكة شهدت عدداً من الإنجازات القياسية في عمر الزمن تميزت بالشمولية والتكامل لتشكل ملحمة عظيمة لبناء وطن وقيادة أمة خطط لها وقادها بمهارة واقتدار الملك المفدى،وحققت المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين منجزات ضخمة وتحولات كبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية.

وعبر مدير إدارة تقنية المعلومات معتوق الحجي عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية التي تستعيد إلى الذهن 4 سنوات كانت دررا على جبين الدهر منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في هذه البلاد ، والتي حفلت بالعطاء والنماء والبناء في شتى المجالات.

وقال مدير إدارة التخطيط المدرسي تركي الزهراني كانت سنوات خير ورفاه للمواطنين والمقيمين على ثرى هذا الوطن الطاهر ، وبين أن ما يتمتع به خادم الحرمين من حكمة وبعد نظر، وحرص دائب ودائم على البناء التنموي والنهضة المتكاملة للمملكة العربية السعودية

ووصف مدير إدارة الجودة خالد الثبيتي بأن تحقق لهذا الوطن كل ما وصل إليه من تميز وتفوق وثقة لا على المستوى العربي وإنما على المستوى العالمي، وختم قوله بأن يمد الله في عمر خادم الحرمين الشريفين ويطيل في حياته وأن يحفظ هذا الوطن ويديم عليه قيادته الرشيدة

وأضاف بندر الحارثي مدير إدارة الموهوبين بأن من يقرأ التاريخ في الأربع السنوات الماضية يدرك أنها مرت مثقلة بثمارها التي آتت أكلها على المستويات كافة فقد كان وما زال خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله يتابع العمل بجدية وإرادة واعية وبرؤية استراتيجية عميقة لدفع مسيرة التطور نحو القمة.

وبهذه المناسبة تحدث مدير إدارة التخطيط والمعلومات عبدالرحمن الثبيتي تسجل إنجازات قياسية تميزت بالشمولية والتكامل لتشكل ملحمة عظيمة لبناء وطن ومسيرة أمة قادها بمهارة واقتدا في عهده الميمون.

وقال مدير مكتب التعليم الاهلي والاجنبي محمد البقمي عهد خادم الحرمين الشريفين تميز بترسيخ مفهوم التنمية المتوازنة لتشمل كافة المناطق والمحافظات وبناء وتطوير دولة المؤسسات في شتى المجالات مما جعل المملكة العربية السعودية تحقق منجزات ضخمة وتحولات كبرى في مختلف الجوانب التعليمية والاقتصادية والزراعية والصناعية والثقافية والاجتماعية والعمرانية.

وقال مدير مكتب ميسان فرج الثقفي هي مناسبة عزيزة على قلوب أبناء هذا الوطن كافة , يسترجعون فيها ما تشهده بلادنا من تقدم ونمو , وما تحقق من منجزات متواصلة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم .

وقال مدير مكتب حداد أحمد سلمان المالكي إن ما تنعم به بلادنا من تطورات في شتى المجالات ما هو إلا انعكاس للهدف الأول الذي يسعى خادم الحرمين لتحقيقه، وهو أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على الأصعدة كافة؛ ولذلك فهو لا يألو جهداً ولا يدخر وسعاً في سبيل تحقيقه.

ولفت مدير مكتب جنوب الطائف سليمان السواط النظر إلى أن عجلة التنمية والتطوير تسير بوتيرة متسارعة لتشمل جميع أرجاء الوطن في مختلف جوانب الحياة السياسية , والاجتماعية , والتعليمية , والاقتصادية , والصحية والثقافية .

وتحدث مدير مكتب التعليم بشرق الطائف علي الزهراني أن احتفال أبناء الوطن بذكرى البيعة المباركة دليل على المكانة الكبيرة والحب الذي يكنّه أفراد هذا الشعب لقائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله .

وأشار الاستاذ محمد عيد المالكي إلى توالي الإنجازات التنموية والشواهد الحضارية في فترات قياسية في عمر الزمن , والتي تميزت بالشمولية والتكامل.

وقال سلمان المالكي مدير مكتب التعليم بجنوب شرق الطائف تمكنت السعودية بقيادتها وثقلها وعمقها التاريخي والإسلامي وضع بصمة على الخارطة العالمية ،كانت علامة بارزة في استقرار الشرق الأوسط، ونحن في هذا اليوم نبايعكم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. سائلين الله أن يحفظ وطننا ومليكنا وشعبنا من كيد الكائدين وشر المعتدين

وأكد مدير مكتب التعليم بالحوية ناصر الشهري على صور التلاحم الوثيقة بين الشعب والقيادة الكريمة، مشيداً بما تحقق من نهضة وازدهار في عهده الميمون، داعين الله عزوجل أن يديم على المملكة الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء بإذنه تعالى.

وتحدث مدير مكتب التعليم بشمال الطائف فهد المورقي قائلاً تحمل ذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وفي طياتها صفحات من الولاء والوفاء … وقصص من البذل والعطاء في بلد الخير والعزة والسخاء.

وقال مدير مكتب التعليم بالخرمة د. عبدالعزيز الحجي 4 أعوام مضت على ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أيده الله مورقٌة بالإنجازات وشاهدٌة على مواقف الحكمة والحزم والحسم، عزّزت دور المملكة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي سياسياً واقتصاديًا.

وقال مدير مكتب التعليم بتربة سعود البقمي ويمرُّ 4 أعوام يدوّن في سجلات التاريخ جهود خادم الحرمين الشريفين أيّده الله في التطور النوعي والتحول الوطني في مجالات أرحب في فضاءات التنمية الشاملة ووقفات حازمة مع الإرهاب بكل أشكاله كانت رسائل جليّة لكل من يحاول المساس بأمن الوطن وثوابته.

ويرى مدير مكتب التعليم برنية حسن السبيعي أنها ذكرى خالدة وجليلة بما تضطلع به من مشاعر الفرحة والامتنان لهذا العهد المبارك والميمون، كما أنها فرصة لجميع أبناء وبنات الوطن لتجديد العهد والولاء.

وقال مدير مكتب التعليم بالموية عبدالله فهد الخراص يستمر عهد الازدهار والبناء، وتواصلت الإنجازات المتوالية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وذلك بتوفيق من الله. ما تحقّق أظهر للعالم أجمع الدور الريادي والمسؤول الذي تقوم به بلاد الحرمين الشريفين

وقالت مديرة إدارة الاشراف التربوي هند الرزقي أن ذكرى البيعة تمثل مناسبة غالية على نفوسنا جميعاً، وتأتي ونحن ننعم في بلادنا بالأمان والخير والرخاء بفضل الله أولا ثم بفضل التلاحم والترابط بين أبناء هذا الوطن المعطاء والقيادة الرشيدة، إنها ذكرى تدعو للفخر بالقيادة الحكيمة والاعتزاز بالوطن الغالي

وقالت مديرة إدارة المتابعة النسائية فاطمة حمدي في ذكرى البيعة تجسيد مشاعر الوفاء وصدق الانتماء لهذه الأرض المباركة أرض المقدسات والرسالة المحمدية، مؤكدةً أن بلادنا بقيادة الملك المفدى تعيش نهضة تنموية شاملة وتطور في مختلف المجالات ورؤية طموحة تعودنا إلى أمانة مستقبل زاهر يتفيأ ظلاله أبناء الوطن.

وقالت مديرة رياض الاطفال فاطمة بنت محمد العتيبي أن الملك المفدى مضى بالحزم والعزم قدماً في سبيل رفعة هذا الوطن وشعبه ،وتحقق خلال السنوات الماضية إنجازات سيخلدها التاريخ محلياً وعربياً وإسلامياً

وقالت مديرة إدارة التدريب والابتعاث لطيفة العتيبي أن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين هي مسيرة بناء ومنجزات وحزم وعزم ، تحولت بلادنا إلى ورشة عمل كبيرة من أجل حاضر زاهر ومستقبل مشرق.

وأكدت مديرة الموهوبات غالية العتيبي أن المملكة شهدت منذ أن تمت مبايعته-رعاه الله – ملكا لهذه البلاد الكثير من الانجازات والتي تعتبر شاهدا على ما تميز به عهده الميمون من قفزات تنموية هائلة ومهمه شملت جميع جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية.

وأكدت مديرة إدارة نشاط الطالبات فوزية الحارثي أن ذكرى البيعة الرابعة لملكنا الغالي ذكرى تبقى متأصلة في النفوس وقلوب للشعب عامة ولنا خاصة ، سائلة المولى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة

وقالت مديرة إدارة الاختبارات هدى الشهري نجدد لمليكنا ورائد النهضة الشاملة عهد الولاء والسمع والطاعة والبذل والتضحية، ونسأل المولى القدير له العمر المديد والأجر العظيم ودوام الصحة، حفظ الله مليكنا ووطننا وأمننا إنه سميع مجيب.

وقالت مديرة مكتب التعليم بالحوية الاستاذة زها محمد الخماش وها نحن اليوم نجدد لك البيعة يا سلمان الحزم والعزم أيها الملك الحكيم، لقد مرت الأعوام سريعًا، لكن بصماتك وقراراتك الشجاعة استوطنت قلوبنا وعقولنا وزادتنا حبًا لك وتعلقًا بك واصفةً بأن الملك المفدى – حفظه الله – شخصية نادرة لما شاهدناه من قرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن

وقالت مديرة مكتب جنوب الطائف هيا الثبيتي نجدّد بيعتنا لك وأنت الذي أعدت للوطن هيبته ووقفت سدًا منيعًا أمام الدول المتربصة بأمننا ووحدتنا، لقد كنت مثالاً يحتذى في بُعد النظر والحنكة السياسية والاجتماعية،

وقالت مديرة مكتب شرق الطائف موضي الحارثي عاشت المملكة 4 أعوام من الحزم والعزم والأمن والأمان والرخاء والطمأنينة، و تبشّر بأعوام مقبلة مليئة بالخير ومليئة بالتطورات التنموية والاقتصادية والاجتماعية

وقالت مديرة مكتب غرب الطائف حياة القرشي إنها مناسبة عزيزة على قلوبنا وقريبة من نفوسنا. فالملك سلمان حفظه الله يكمل مسيرة الخير والعطاء التي بدأها المؤسس رحمه الله وسار على نهجها أبناؤه داعيةً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قائدا لهذا البلد ورائدا له متمنيةً له طول العمر ودوام التوفيق والسداد.

وقد احتفلت مدارس تعليم الطائف للبنين والبنات والمدارس وتعليم الكبار والروضات وأندية مدارس الحي بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة والتي يتغنى بها أكثر من مائتين وخمسين ألف طالب وطالبة عبر الإذاعة المدرسية الصباحية والأنشطة والبرامج المختلفة بأربعة أعوام من المجد والشموخ واستمرار المسيرة المباركة للوطن الغالي بقيادة سلمان الحزم والوفاء ورائد التنمية والتطوير.