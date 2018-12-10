الأربعاء.. هيئة المحاسبين تقيم ملتقى الجامعات وتدشن عضوية الطالب

الرياض- الوئام

تقيم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، برعاية وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد عبد الله القصبي، ملتقى الجامعات السعودية والقطاع الخاص، الذي سيتخلله ورشة عمل حول موائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في مهنة المحاسبة، صباح بعد غد الأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بأحد الفنادق الكبرى، حيث سيتواجد أكاديميين مختصين من 31 جامعة حكومية وأهلية والقطاعين الحكومي والخاص، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وسيتم خلال ورشة العمل، طرح المحاور التي تخص المناهج التعليمية وتحديات سوق العمل، والعمل على تطوير المناهج لمواكبة احتياجات المستقبل في مهنة المحاسبة التي تشهد تقدمًا ونموًا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

وسيناقش الملتقى أهم المحاور التي يتطلبها سوق العمل الحالي والخاصة بالتدريب وتأهيل الخريجين والخريجات لمواكبة احتياجات السوق وتوطين المعرفة عن طريق تدريب الميداني.

من جانبه، أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الدكتور أحمد عبد الله المغامس، أن هذا الملتقى يأتي انطلاقًا من دور الهيئة في السعي نحوَ موائمة مخرجات التعليم بسوق العمل وما يتطلبه القطاع الخاص ليتم احتضان أبناء الوطن وشبابه والوقوف على مكامن الضعف في المخرجات التعليمية ومناقشة سبل توطين مهنة المحاسبة ومستقبلها.

وأشار “المغامس”، إلى أن الأعداد التي تحتضنها الجامعات كبيرة في تخصصات المحاسبة ولا بد أن تكون هنالك استعدادت من السوق والقطاع الخاص لاحتضان المتميزين منهم وتأهيلهم وتدريبهم بهدف مواكبة تطلعات السوق الحالية.

وأكد أن هيئة المحاسبين تدعم المخرجات التعليمية من خلال إيداع أفضل وأبرز الكتب المحاسبية في الجامعات السعودية وتمكين الطالب من الاستفادة منها ومن الدورات المقدمة من الهيئة، مشيرًا إلى أن الملتقى سيشهد إطلاق عضوية الطالب التي سيستفيد منها أكثر من 45 ألف طالب وطالبة لتدريبهم وتأهيلهم قبل التخرج وبعده؛ ليكونوا قادرين على بناء وطن طموح بسواعد أبنائه المخلصين بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030.