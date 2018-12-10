التعليقات: 0

خادم الحرمين الشريفين يستقبل مديري الجامعات ووكلاء وزارة التعليم

خادم الحرمين الشريفين يستقبل مديري الجامعات ووكلاء وزارة التعليم
weam.co/559642
الوئام- واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض اليوم، أصحاب المعالي مديري الجامعات ووكلاء وزارة التعليم ومديري إدارات التعليم وكبار المختصين والمختصات في المجال التعليمي بالمملكة الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله -.

وأشار خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -خلال الاستقبال إلى ماتوليه الدولة من اهتمام كبير بالتعليم، ودور العلم في نهضة الأمم وتقدمها، متمنياً – حفظه الله – لهم جميعاً التوفيق والسداد.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، ومعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.

روابط ذات صلة

قيادات تعليم الطائف في ذكرى البيعة: نقف إجلالا وتقديرا لما تحقق من إنجازات كبيرة

قيادات تعليم الطائف في ذكرى البيعة: نقف إجلالا وتقديرا لما تحقق من إنجازات كبيرة

خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف التاريخي

خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف التاريخي

رئيس الهلال الأحمر في ذكرى البيعة: المملكة تمر بنهضة شاملة على جميع الأصعدة

رئيس الهلال الأحمر في ذكرى البيعة: المملكة تمر بنهضة شاملة على جميع الأصعدة

قائد “الدفاع الجوي السعودي”: عهد الملك سلمان اتسم بقفزات تنموية أضاءت مسيرة الوطن

قائد “الدفاع الجوي السعودي”: عهد الملك سلمان اتسم بقفزات تنموية أضاءت مسيرة الوطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>